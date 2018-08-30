Как будет работать ресурсный центр для одарённых детей в Северной Осетии?

Где он будет расположен?

«Региональный центр дополнительного образования появится на базе эколого-биологического центра и центра технического творчества во Владикавказе, — рассказала начальник отдела в минобразования и науки республики Мария Соболь. — Он будет координировать программы допобразования и заниматься повышением квалификации педагогов, а также выявлять и поддерживать одарённых детей.

Со всей республики их будут привозить во Владикавказ в летние и зимние школы и бесплатно готовить к олимпиадам. Сейчас дополнительное образование для талантливых детей в республике есть, но оно не того качества, которое требует от нас федеральный центр. На одного педагога допобразования должно приходиться 80 детей, а у нас — лишь 33 ребёнка. Победителей и призёров всероссийских олимпиад из Северной Осетии крайне мало».