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Как будет работать ресурсный центр для одарённых детей в Северной Осетии?
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Как будет работать ресурсный центр для одарённых детей в Северной Осетии? 

АиФ Ставрополье 26 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Где он будет расположен?
«Региональный центр дополнительного образования появится на базе эколого-биологического центра и центра технического творчества во Владикавказе, — рассказала начальник отдела в минобразования и науки республики Мария Соболь. — Он будет координировать программы допобразования и заниматься повышением квалификации педагогов, а также выявлять и поддерживать одарённых детей.
Со всей республики их будут привозить во Владикавказ в летние и зимние школы и бесплатно готовить к олимпиадам. Сейчас дополнительное образование для талантливых детей в республике есть, но оно не того качества, которое требует от нас федеральный центр. На одного педагога допобразования должно приходиться 80 детей, а у нас — лишь 33 ребёнка. Победителей и призёров всероссийских олимпиад из Северной Осетии крайне мало».
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