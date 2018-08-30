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Для детей в «Красной горке» построят новую вместительную столовую
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Для детей в «Красной горке» построят новую вместительную столовую 

k1news.ru 18 минут назад
Фото: k1news.ru
В загородном лагере «Красная горка» появится новая столовая на 180 мест, сообщает пресс-служба губернатора.
Областной бюджет выделит субсидию на строительство нового здания, глава региона уже подписал распоряжение. Новая столовая будет работать в круглосуточном режиме. Она сможет вместить 180 человек. Работы обойдутся в 31 миллион 300 тысяч рублей.
В будущем лагерь сможет принимать отдыхающих круглый год. Строительство начнется в сентябре этого года, а завершится в мае следующего.
Отметим, что в лагерь на берегу Покши каждый год приезжают за оздоровлением более 700 школьников.
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