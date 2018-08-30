Купание в море на всех пляжах Анапы запретили из-за ухудшения погоды

КРАСНОДАР, 30 августа. / ТАСС /. Купание на всех пляжах Анапы в Краснодарском крае запрещено в связи с прохождением грозового фронта. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

"В связи с прохождением грозового фронта купание во время грозы на всех пляжах Анапы запрещено", — говорится в релизе.

Как ранее сообщалось на сайте администрации Анапы, над акваторией Черного моря имеется опасность формирования смерчей, местами в крае ожидается ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 25 м/с.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек.