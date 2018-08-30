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Купание в море на всех пляжах Анапы запретили из-за ухудшения погоды
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Купание в море на всех пляжах Анапы запретили из-за ухудшения погоды 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Купание на всех пляжах Анапы в Краснодарском крае запрещено в связи с прохождением грозового фронта. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы администрации города.
"В связи с прохождением грозового фронта купание во время грозы на всех пляжах Анапы запрещено", — говорится в релизе.
Как ранее сообщалось на сайте администрации Анапы, над акваторией Черного моря имеется опасность формирования смерчей, местами в крае ожидается ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 25 м/с.
Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек.
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