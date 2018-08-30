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На Мосфильмовской улице построили детский сад на 125 мест
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На Мосфильмовской улице построили детский сад на 125 мест 

Департамент градостроительной политики города Москвы 2 часа назад
Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Новый детский сад на Мосфильмовской улице откроется 3 сентября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин. Его смогут посещать 125 малышей.
«Трехэтажное здание общей площадью 3,4 тысячи квадратных метров готово к приему детей. Мы ожидаем, что уже 3 сентября — в первый учебный день в этом году — оно наполнится звонкими детскими голосами», — сказал он.
По словам Сергея Левкина, здание проектировалось под детское дошкольное учреждение и соответствует всем современным требованиям.
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Детский сад входит в состав жилого комплекса «Мосфильмовский». Он станет вторым работающим здесь детсадом. Ранее были открыты физкультурно-оздоровительный комплекс и школа.
«В последние годы строительство социальных и культурных объектов стало одним из главных приоритетов градостроительной политики. С 2011 года в Москве были построены 303 новые школы и детсада, 72 объекта здравоохранения, 42 объекта культуры, 98 спортивных объектов. Работа в этом направлении будет продолжена», — подчеркнул Сергей Левкин.
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