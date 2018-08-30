Ленинградский детский омбудсмен отчиталась о проделанной работе за первое полугодие 2018 года

Тамара Литвинова отчиталась о проделанной Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области работе в первом полугодии 2018 года.

В отчете указано, что действуя в целях защиты прав и законных интересов детей Ленобласти уполномоченный в полной мере использовал предоставленные законом полномочия, а это множество инспекционных поездок, различные мероприятия направленные на адаптацию детей сирот, суды, предложения по внесению изменений и дополнений в федеральное и областное законодательство, разработка проектов, совместно с общественными фондами и организациями и многое другое.

Четвёртый год продолжается успешное сотрудничество омбудсмена с Русской Православной Церковью , с которой Уполномоченный осуществляет работу по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних путем их духовно-нравственного и патриотического воспитания, по предупреждению социального сиротства и жестокого обращения с детьми.

В общественные приёмные Уполномоченного в 1 полугодии 2018 года обратилось 279 человек, чаще всего ленинградцы жаловались на нарушение прав связанных с образованием детей, на втором месте — нарушение жилищных прав.

Приоритетным направлением омбудсмена остаётся защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе на имущество и жилое помещение. На учёте на получение жилого помещения по договору специализированного найма в 2018 стоит 939 человек, из них лиц в возрасте от 18 до 23 лет и старше — 331 человек, старше 23 лет — 54 человека. Запланировано приобрести из средств, выделенных на 2018 год 224 жилых помещения, в том числе и для 54 человек старше 23 лет, а также запланировано обеспечить за счёт средств 2017 года жилыми помещениями ещё 107 человек.

Ознакомится с полным текстом отчета можно по ссылке.