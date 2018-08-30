Во всероссийской благотворительной акции примет участие ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова

Акция «Дети вместо цветов» проводится на территории всей России в День знаний.

Суть акции в том, что школьники в первый день нового учебного года дарят своему учителю один общий букет цветов. А деньги, которые таким образом экономятся на цветах, граждане переводят на счета благотворительных организаций.

В этом году о своем участии в акции объявила Детская школа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, расположенная в районе Новогиреево. Средства от ее проведения будут направлены на поддержку тяжело больных детей, подопечных Фонда помощи хосписам «Вера» и детского хосписа «Дом с маяком».

Каждый участник акции «Дети вместо цветов» получит в подарок от организаторов сувениры с соответствующей символикой.