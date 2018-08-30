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Во всероссийской благотворительной акции примет участие ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова
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Во всероссийской благотворительной акции примет участие ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Акция «Дети вместо цветов» проводится на территории всей России в День знаний.
Суть акции в том, что школьники в первый день нового учебного года дарят своему учителю один общий букет цветов. А деньги, которые таким образом экономятся на цветах, граждане переводят на счета благотворительных организаций.
В этом году о своем участии в акции объявила Детская школа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, расположенная в районе Новогиреево. Средства от ее проведения будут направлены на поддержку тяжело больных детей, подопечных Фонда помощи хосписам «Вера» и детского хосписа «Дом с маяком».
Каждый участник акции «Дети вместо цветов» получит в подарок от организаторов сувениры с соответствующей символикой.
Фото — Александр Калугин.
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