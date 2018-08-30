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Премия за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот «КРЫЛЬЯ АИСТА» будет вручаться в Москве
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Премия за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот «КРЫЛЬЯ АИСТА» будет вручаться в Москве 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
5 сентября в 18:00 в Государственном Кремлевском Дворце, уже 5-ый год подряд, пройдет торжественная церемония, где будут вручать Премии города Москвы «Крылья Аиста» за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.
Целями Премии являются выражение общественного признания гражданам и организациям, которые внесли огромный вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.
В церемонии примут участие: мэр Москвы Сергей Собянин, члены Правительства Москвы, видные общественные и государственные деятели, деятели культуры и искусства, попечители, усыновители, опекуны, приемные семьи города Москвы.
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