Премия за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот «КРЫЛЬЯ АИСТА» будет вручаться в Москве

5 сентября в 18:00 в Государственном Кремлевском Дворце, уже 5-ый год подряд, пройдет торжественная церемония, где будут вручать Премии города Москвы «Крылья Аиста» за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

Целями Премии являются выражение общественного признания гражданам и организациям, которые внесли огромный вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.