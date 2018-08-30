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В библиотеке Восточного Дегунина прозвучали патриотические песни
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В библиотеке Восточного Дегунина прозвучали патриотические песни 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В библиотеке № 37, которая располагается в районе Восточное Дегунино, провели литературно-музыкальную программу «Флаг Отечества». Об этом сообщили в администрации библиотеки.
— Библиотека совместно с центром помощи семье и детям «Восточное Дегунино» провела мероприятие, на котором гости узнали интересные факты об истории российского флага, а также послушали патриотические стихи и песни в исполнении детей, — рассказал сотрудник администрации.
Напомним, библиотека располагается по адресу улица Дубнинская, дом 16, корпус 1. (мю)
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