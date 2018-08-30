В библиотеке Восточного Дегунина прозвучали патриотические песни

В библиотеке № 37, которая располагается в районе Восточное Дегунино, провели литературно-музыкальную программу «Флаг Отечества». Об этом сообщили в администрации библиотеки.

— Библиотека совместно с центром помощи семье и детям «Восточное Дегунино» провела мероприятие, на котором гости узнали интересные факты об истории российского флага, а также послушали патриотические стихи и песни в исполнении детей, — рассказал сотрудник администрации.

Напомним, библиотека располагается по адресу улица Дубнинская, дом 16, корпус 1. (мю)