Московские сады будут принимать детей с двух с половиной лет

Дети смогут пойти в сад с двух с половиной лет, сообщил Сергей Собянин во время выступления на городском открытом августовском педагогическом совете.

«В этом году мы переходим на новый стандарт. Ребенок имеет право на зачисление в детский сад с двух с половиной лет», — сказал Мэр Москвы.

Он отметил, что пока на новый стандарт смогут перейти не все районы столицы. Но подавляющее большинство из них сможет предоставить такую услугу. Город будет стремиться к тому, чтобы новый стандарт работал по всему городу.

Кроме того, Сергей Собянин добавил, что ежегодно возраст зачисления в московские детские сады продолжит снижаться.

В этом году в дошкольные образовательные учреждения пойдут 424 тысячи малышей. Местами обеспечены все нуждающиеся московские дети в возрасте от двух лет восьми месяцев до семи лет. Во многих районах города в детсады принимали детей с двух лет шести месяцев.

Ликвидировать очереди в детские сады и снизить возраст зачисления удалось благодаря активному строительству новых зданий.

«За последние годы мы построили более 300 новых школ и детских садов, 130 новых школ и детских садов будет построено в ближайшие годы. В первую очередь они, конечно, необходимы для новых микрорайонов, там, где ведется строительство, где есть проблемы с местами в дошкольных и школьных учреждениях», — добавил Сергей Собянин.