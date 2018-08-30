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Московские сады будут принимать детей с двух с половиной лет
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Московские сады будут принимать детей с двух с половиной лет 

Mos.ru 45 минут назад
Фото: Mos.ru
Дети смогут пойти в сад с двух с половиной лет, сообщил Сергей Собянин во время выступления на городском открытом августовском педагогическом совете.
«В этом году мы переходим на новый стандарт. Ребенок имеет право на зачисление в детский сад с двух с половиной лет», — сказал Мэр Москвы.
Он отметил, что пока на новый стандарт смогут перейти не все районы столицы. Но подавляющее большинство из них сможет предоставить такую услугу. Город будет стремиться к тому, чтобы новый стандарт работал по всему городу.
Кроме того, Сергей Собянин добавил, что ежегодно возраст зачисления в московские детские сады продолжит снижаться.
В этом году в дошкольные образовательные учреждения пойдут 424 тысячи малышей. Местами обеспечены все нуждающиеся московские дети в возрасте от двух лет восьми месяцев до семи лет. Во многих районах города в детсады принимали детей с двух лет шести месяцев.
Ликвидировать очереди в детские сады и снизить возраст зачисления удалось благодаря активному строительству новых зданий.
«За последние годы мы построили более 300 новых школ и детских садов, 130 новых школ и детских садов будет построено в ближайшие годы. В первую очередь они, конечно, необходимы для новых микрорайонов, там, где ведется строительство, где есть проблемы с местами в дошкольных и школьных учреждениях», — добавил Сергей Собянин.
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