Ещё
В Адыгее полицейские патрульно-постовой службы провели акции в детских учреждениях
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

В Адыгее полицейские патрульно-постовой службы провели акции в детских учреждениях 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 42 минуты назад
В преддверии своего профессионального праздника сотрудники патрульно-постовой службы проводят акции в детских лечебных, социальных и дошкольных учреждениях.
Главная цель этих мероприятий познакомить мальчиков и девочек с работой патрульных полицейских. В ходе встреч ребятам в доступной форме рассказали об истории создания патрульно-постовой службы, об основных задачах, которые выполняют сотрудники этого подразделения.
Малышам показали технические средства, которые помогают полицейским обеспечивать безопасность и правопорядок.
Еще одной темой для бесед стали правила безопасного поведения детей на улице. Сотрудники полиции с использованием наглядных материалов, плакатов и листовок рассказали о том, как необходимо себя вести, чтобы не попасть в неприятные ситуации.
При этом акцент был сделан на то, что с любой проблемой или бедой дети могут обратиться к людям в полицейской форме. От них они обязательно получат помощь.
Малыши поделились с гостями своими познаниями в вопросах безопасности, которые они почерпнули от своих родителей.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В подмосковном Сергиевом Посаде сотрудники полиции провели беседу с детьми в детском отделении районной больницы Сотрудники МУ МВД Росии «Мытищинское» провели беседу с детьми из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Сотрудники патрульно-постовой службы полиции встретились с детьми из социальных учреждений Камчатского края
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Еременко и Бондарчук не получался интим1
Сцены в фильмах, за которые актерам стыдно4
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Что стало с актерами сериала «Бедная Настя»
А вы видите животных на фотографиях?38
Видео
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
02:56
У Еременко и Бондарчук не получался интим
Кино
12:59
Мультяшки, которых признали секс-символами
Кино
05:16
Что стало с актерами сериала «Бедная Настя»
Кино
05:00
Ленты, где подростков сыграли взрослые актёры
Кино
11:28
Спецэффекты, которые сильно изменили актеров
Кино
01:40
HBO официально анонсировал финал «Игры престолов»
ТВ
01:11
Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение