В Адыгее полицейские патрульно-постовой службы провели акции в детских учреждениях

В преддверии своего профессионального праздника сотрудники патрульно-постовой службы проводят акции в детских лечебных, социальных и дошкольных учреждениях.

Главная цель этих мероприятий познакомить мальчиков и девочек с работой патрульных полицейских. В ходе встреч ребятам в доступной форме рассказали об истории создания патрульно-постовой службы, об основных задачах, которые выполняют сотрудники этого подразделения.

Малышам показали технические средства, которые помогают полицейским обеспечивать безопасность и правопорядок.

Еще одной темой для бесед стали правила безопасного поведения детей на улице. Сотрудники полиции с использованием наглядных материалов, плакатов и листовок рассказали о том, как необходимо себя вести, чтобы не попасть в неприятные ситуации.

При этом акцент был сделан на то, что с любой проблемой или бедой дети могут обратиться к людям в полицейской форме. От них они обязательно получат помощь.

Малыши поделились с гостями своими познаниями в вопросах безопасности, которые они почерпнули от своих родителей.