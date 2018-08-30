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Сотрудники МУ МВД Росии «Мытищинское» провели беседу с детьми из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
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Сотрудники МУ МВД Росии «Мытищинское» провели беседу с детьми из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 38 минут назад
В преддверии празднования 95-летия со Дня образования патрульно-постовой службы сотрудники отдельного взвода ППСП МУ МВД России «Мытищинское» провели профилактическую беседу с детьми из специализированного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Преображение».
Данное мероприятие было направлено на формирование в сознании детей положительного мнения о сотрудниках правоохранительных органов, повышение уровня доверия к сотрудникам полиции, а также профилактику детской безопасности дома и в общественных местах.
Сотрудники ППСП рассказали о своей работе, о работе других подразделений органов внутренних дел, напомнили детям правила личной и общественной безопасности. Ребята активно участвовали в беседе и правильно отвечали на вопросы.
Дети поблагодарили сотрудников за увлекательное мероприятие и пообещали соблюдать правила личной и общественной безопасности.
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