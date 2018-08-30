«Урок мужества» провели сотрудники патрульно-постовой службы МУ МВД России «Серпуховское»

В преддверии празднования 95-летия со Дня образования патрульно-постовой службы сотрудники полиции МУ МВД России «Серпуховское» и члены Общественного совета встретились с воспитанниками Серпуховского городского военно-спортивного центра «Маргеловец».

Цель мероприятия — патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование представления о долге, чести и мужестве, а также популяризация службы в органах внутренних дел.

Стражи порядка рассказали ребятам о своей работе, о роли службы в борьбе с преступностью и охране общественного порядка. Сотрудники мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Серпуховское» провели для собравшихся презентацию средств индивидуальной защиты и специальных средств, состоящих на вооружении органов внутренних дел. Полицейские не только рассказали о классификации представленных средств, а также продемонстрировали возможности их использования. Желающие смогли посмотреть и примерить спецсредства используемые сотрудниками полиции: защитные жилеты, щиты, шлемы.

В завершение встречи дети поблагодарили полицейских за интересное мероприятие, поздравили с наступающим праздником и сделали совместные фотографии на память.