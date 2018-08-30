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«Урок мужества» провели сотрудники патрульно-постовой службы МУ МВД России «Серпуховское»
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«Урок мужества» провели сотрудники патрульно-постовой службы МУ МВД России «Серпуховское» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 1 36 минут назад
В преддверии празднования 95-летия со Дня образования патрульно-постовой службы сотрудники полиции МУ МВД России «Серпуховское» и члены Общественного совета встретились с воспитанниками Серпуховского городского военно-спортивного центра «Маргеловец».
Цель мероприятия — патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование представления о долге, чести и мужестве, а также популяризация службы в органах внутренних дел.
Стражи порядка рассказали ребятам о своей работе, о роли службы в борьбе с преступностью и охране общественного порядка. Сотрудники мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Серпуховское» провели для собравшихся презентацию средств индивидуальной защиты и специальных средств, состоящих на вооружении органов внутренних дел. Полицейские не только рассказали о классификации представленных средств, а также продемонстрировали возможности их использования. Желающие смогли посмотреть и примерить спецсредства используемые сотрудниками полиции: защитные жилеты, щиты, шлемы.
В завершение встречи дети поблагодарили полицейских за интересное мероприятие, поздравили с наступающим праздником и сделали совместные фотографии на память.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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