В Павловском Посаде сотрудники патрульно-постовой службы провели мероприятие в преддверии профессионального праздника

Сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД России «Павлово-Посадский» в предверии своего профессионального праздника посетили места досуга и отдыха ребят, лицей № 2 имени В. В. Тихонова.

Патрульные рассказали детям о своей профессии, о том, что патрульно-постовая служба обеспечивает порядок и спокойствие на наших улицах, в парках и во дворах. Ребята внимательно слушали стражей правопорядка и задавали интересующие их вопросы о сложной и ответственной работе полицейских. Офицерам было приятно, что юные павловопосадцы интересовались личными историями сотрудников, которые начинали путь с патрулирования улиц и дворовой территории. В завершение мероприятия школьники поздравили полицейских патрульно-постовой службы с приближающимся праздником и пообещали в дальнейшем стать помощниками патрульной полиции.