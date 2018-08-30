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В Павловском Посаде сотрудники патрульно-постовой службы провели мероприятие в преддверии профессионального праздника
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В Павловском Посаде сотрудники патрульно-постовой службы провели мероприятие в преддверии профессионального праздника 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 1 48 минут назад
Сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД России «Павлово-Посадский» в предверии своего профессионального праздника посетили места досуга и отдыха ребят, лицей № 2 имени В. В. Тихонова.
Патрульные рассказали детям о своей профессии, о том, что патрульно-постовая служба обеспечивает порядок и спокойствие на наших улицах, в парках и во дворах. Ребята внимательно слушали стражей правопорядка и задавали интересующие их вопросы о сложной и ответственной работе полицейских. Офицерам было приятно, что юные павловопосадцы интересовались личными историями сотрудников, которые начинали путь с патрулирования улиц и дворовой территории. В завершение мероприятия школьники поздравили полицейских патрульно-постовой службы с приближающимся праздником и пообещали в дальнейшем стать помощниками патрульной полиции.
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