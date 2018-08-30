В подмосковном Сергиевом Посаде сотрудники полиции провели беседу с детьми в детском отделении районной больницы

Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Сергиево-Посадскому району в преддверии профессионального праздника встретились с маленькими пациентами, находящимися на лечении в детском отделении Центральной районной больницы г.п. Сергиев Посад.

Цель данного мероприятия — обучение детей правилам безопасного поведения в общественных местах, профилактика детского травматизма, формирование доверительного отношения к сотрудникам органов внутренних дел. Сотрудники полиции рассказали ребятам о службе в полиции, о том, с какими трудностями приходиться сталкиваться полицейским ежедневно при выявлении и раскрытии преступлений. Стражи порядка совместно с аниматорами подготовили профилактическую сценку с использованием памяток, разработанных МВД России, и рассказали ребятам о правилах безопасного поведения в общественных местах, о детском травматизме и безопасном использовании сети Интернет. Дети с интересом слушали стражей порядка, вступали в дискуссию, задавали интересующие их вопросы. После профилактической беседы сотрудники полиции и аниматоры пригласили детей принять участие в игровой сценке. Маленькие пациенты остались довольны встречей и получили много положительных эмоций. Полицейские пожелали ребятам скорейшего выздоровления, хорошего поведения, посоветовали регулярно заниматься физической культурой и вручили детям подарки — светоотражающие элементы. В завершение мероприятия заведующая детским отделением Любовь Николаевна Васильева и медицинский персонал поблагодарили сотрудников полиции и аниматоров за полезную встречу и созданное веселое настроение, необходимое для выздоровления маленьких пациентов.