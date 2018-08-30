«Горячая» линия «В добрый путь, первоклашка!» заработает 1 сентября

фото YouTube«Горячая» линия «В добрый путь, первоклашка!» заработает 1 сентября«Горячая» линия «В добрый путь, первоклашка!» заработает 1 сентября. Нижегородцы могут сообщить об открытых люках, неработающих светофорах и других опасностях на пути детей к школе.

Сообщения нижегородцев об опасностях, каких-то проблемных местах, которые встречаются на пути детей в школу, будет принимать Уполномоченный по правам ребёнка в Нижегородской области Маргарита Ушакова . Это могут быть открытые люки, отсутствующая разметка «зебра», неработающие светофоры, нависшие деревья.

Аппарат уполномоченного сообщает, что звонки будут приниматься 1 сентября с 10.00 до 13.00 по телефону (831) 428-54-71.

Кроме того, родителям, которые повезут детей в школу личным транспортом, детский омбудсмен напомнила о необходимости соблюдения правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.