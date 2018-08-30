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В Москве выросло число обращений к врачам по детскому ожирению
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В Москве выросло число обращений к врачам по детскому ожирению 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Власти Москвы зафиксировали увеличение количества обращений, связанных с детским ожирением, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в четверг.
"Проблема детского ожирения последнее время приобрела глобальный характер. Во всем мире число детей с избыточной массой тела и ожирением неуклонно растет. В последние годы и в Москве наблюдается увеличение обращаемости к врачам по поводу ожирения", — говорится в сообщении.
В департаменте отметили, что избежать осложнений, с которыми связано ожирение у детей и подростков, поможет настороженность родителей в отношении этого заболевания, своевременное обращение к педиатру, оптимальное питание и достаточная физическая активность.
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