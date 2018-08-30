Лучшие врачи МОКДЦД приедут в Каширу для осмотра детей со сложными заболеваниями

Бригада врачей Московского областного консультативно-диагностического центра (МОКДЦД) приедет в Каширу 4 сентября для диагностического осмотра детей со сложными заболеваниями. Врачи также проведут мастер-класс по современным технологиям реабилитации.

Основная цель «Десанта» — создание в регионе эффективной системы ранней диагностики и предупреждения тяжелых заболеваний у детей, рассказала главный врач МОКДЦД Нуринисо Одинаева.

В диагностическом и консультационном осмотре примут участие главные детские специалисты Минздрава Московской области, ведущие врачи МОКДЦД: педиатр, кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, невролог, логопед, отоларинголог, эндокринолог, психолог, пульмонолог, аллерголог, ортопед и инфекционист.

Если осмотра и рекомендаций специалистов будет недостаточно, маленьких пациентов направят на углубленное обследование или лечение в МОКДЦД и МОНИКИ. Врачи осмотрят около 200 детей.

В ходе «Десанта» специалисты МОКДЦД также Одинаева ответит на вопросы о том стоит или нет делать прививки. Специалисты Психолого-педагогического центра МОКДЦД на мастер-классе представят 18 современных технологий реабилитации и абилитации «особенных» детей. Психологи МОКДЦД вместе со старшеклассниками разберут выходы из стрессовых ситуаций, которые возникают во время учебы в школе.

В завершении «Десанта» пройдет семинар с руководителями медицинских учреждений района, врачами амбулаторий, ВОП и ФАП по вопросам лечения детей с орфанными заболеваниями.

Проект «Десант врачей» стартовал в ноябре 2016 года. За время проекта врачи осмотрели 2432 ребенка, направили на углубленное обследование и лечение 170 маленьких пациентов. Всего проведено 14 выездов. В 2017 году совершено 9 выездов: осмотрено 1895, выдано 147 направления на госпитализацию.