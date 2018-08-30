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В «Лагере настоящих героев» в парке «Патриот» закрыли последнюю летнюю смену
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В «Лагере настоящих героев» в парке «Патриот» закрыли последнюю летнюю смену 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Участников наградили в девяти номинациях, инструкторы выступили с показательными номерами, а потом зажгли костер.
В «Школе военных медиков» участницы научились оказывать первую медицинскую помощь, останавливать наружные кровотечения, накладывать повязки, обрабатывать раны, даже изучили виды обмороков и состояния, ведущие к потере сознания. «Лагерь настоящих героев» работает в парке «Патриот» уже второй год подряд. Он основан на военно-патриотическом воспитании детей, развитии их потенциала и личностном росте. Проводится при поддержке министерства обороны Российской Федерации и участии правительства Московской области.
«Безусловно, хотелось бы в круглогодичном использовании. Как-то использовать лагерь в осенне-весенний период, зимний, в детские каникулы, а также реализовывать программы одного-двух дней и выходного дня. Надеемся, с общей помощью — при поддержке министерства обороны, парка патриот и Московской области у нас все получится», — сказала Дарья Борисова, советник департамента культуры министерства обороны РФ.
Для детей также провели мастер-классы приглашенные гости. За лето лагерь посетили губернатор Московской области Андрей Воробьев, боец Джефф Монсон, журналист Иван Лебедев, футболист Алексей Медведев и другие известные личности.
«У нас есть определенный распорядок дня. Мы строго действуем в рамках него. В 7:30 подъем, водные процедуры, и у них начинается зарядка, потом они занимаются уборкой своих помещений. После завтрака начинаются занятия — по 3-4 каждый день, вечером — вечерние мероприятия — просмотры фильмов, либо люди известные приезжают», — сказал Андрей Чупрун, директор «Лагеря настоящих героев».
За летний период в лагере прошло семь тематических смен, две из которых для девочек. Это «Школа военной журналистики» и «Школа военных медиков». Всего курс обучения прошли более двух тысяч детей из Московской области.
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