В «Лагере настоящих героев» в парке «Патриот» закрыли последнюю летнюю смену

Участников наградили в девяти номинациях, инструкторы выступили с показательными номерами, а потом зажгли костер.

В «Школе военных медиков» участницы научились оказывать первую медицинскую помощь, останавливать наружные кровотечения, накладывать повязки, обрабатывать раны, даже изучили виды обмороков и состояния, ведущие к потере сознания. «Лагерь настоящих героев» работает в парке «Патриот» уже второй год подряд. Он основан на военно-патриотическом воспитании детей, развитии их потенциала и личностном росте. Проводится при поддержке министерства обороны Российской Федерации и участии правительства Московской области

«Безусловно, хотелось бы в круглогодичном использовании. Как-то использовать лагерь в осенне-весенний период, зимний, в детские каникулы, а также реализовывать программы одного-двух дней и выходного дня. Надеемся, с общей помощью — при поддержке министерства обороны, парка патриот и Московской области у нас все получится», — сказала Дарья Борисова , советник департамента культуры министерства обороны РФ.

«У нас есть определенный распорядок дня. Мы строго действуем в рамках него. В 7:30 подъем, водные процедуры, и у них начинается зарядка, потом они занимаются уборкой своих помещений. После завтрака начинаются занятия — по 3-4 каждый день, вечером — вечерние мероприятия — просмотры фильмов, либо люди известные приезжают», — сказал Андрей Чупрун, директор «Лагеря настоящих героев».

За летний период в лагере прошло семь тематических смен, две из которых для девочек. Это «Школа военной журналистики» и «Школа военных медиков». Всего курс обучения прошли более двух тысяч детей из Московской области.