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В Ханты-Мансийске расширяют перечень мероприятий для детей с расстройствами аутистического спектра
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В Ханты-Мансийске расширяют перечень мероприятий для детей с расстройствами аутистического спектра 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В окружном центре под председательством заместителя главы Ханты-Мансийска Ирины Черкуновой прошло заседание межведомственной рабочей группы по реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра (РАС).
В ходе заседания были озвучены итоги специального анкетирования семей, воспитывающих детей с РАС. В югорской столице в опросе приняла участие 31 семья, результаты анкетирования показали, что 79% детей имеют непрерывный индивидуальный маршрут комплексной реабилитации, 22 ребенка посещают организации социального обслуживания, 15 несовершеннолетних — общеобразовательные организации. В целом удовлетворенность респондентов качеством полученной помощи составляет 78%.
Отмечено, что в Ханты-Мансийске ведётся активная разработка уникальных методик групповых занятий. Об одном из таких проектов — ресурсном классе для детей с расстройствами аутистического спектра на базе МБОУ СОШ № 6 им. Сирина рассказала директор учреждения Светлана Москвина. Она провела для участников заседания презентацию методики и экскурсию по образовательным кабинетам. Все они приспособлены для ведения занятий с детьми с РАС, а также другими ментальными нарушениями.
Также в рамках заседания межведомственной рабочей группы были предложены изменения в межведомственный план мероприятий по реализации Концепции комплексного сопровождения людей с РАС. Новшества позволят дополнить документ технологиями социокультурной реабилитации, физкультурно-оздоровительными и спортивными мероприятиями, проведением дней открытых дверей. Кроме того, предполагается рассмотреть возможность создания ещё одного ресурсного класса в другой части города, а также включение казённого общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Ханты-Мансийская школа для обучающихся с ограниченными возможностями» в муниципальную систему комплексной помощи детям с РАС и другими ментальными нарушениями.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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