Юные жители Конькова приглашаются в кружки

В библиотеках Москвы ведется в запись в кружки и студии. Объявление о наборе в кружки опубликовала и библиотека №180 на своей странице во «Вконтакте».

Дети приглашаются в детскую студию мультипликации, кружки английского и танцев. Их ждет насыщенная программа.