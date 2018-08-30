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Юные жители Конькова приглашаются в кружки
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Юные жители Конькова приглашаются в кружки 

Управа района Коньково 1 час назад
Фото: Управа района Коньково
В библиотеках Москвы ведется в запись в кружки и студии. Объявление о наборе в кружки опубликовала и библиотека №180 на своей странице во «Вконтакте».
Дети приглашаются в детскую студию мультипликации, кружки английского и танцев. Их ждет насыщенная программа.
«Если хотите, чтобы Ваш ребенок научился снимать остроумные мультфильмы (и попутно превращать страшное в смешное), а еще танцевать как Патрик Суэйзи и говорить по-английски как королева Елизавета, приводите его в наши кружки: детская студия мультипликации «АНИМАСЛОН»», English State, D-Stance, «Юла» и многие другие. Телефон для справок и записи — 8 (495) 335 57 22. P. S. : Если мы где-то приврали, так это просто лето еще не кончилось, и у нас пока ветер в голове (что никак не влияет на библиотекарскую сноровку)», — такое веселое сообщение оставили библиотеки в группе библиотеки во «Вконтакте».
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