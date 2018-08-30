В Челябинске воспитатель детского сада ударила ребенка

Воспитатель детского сада ударила по голове трехлетнего ребенка. Об этом «31 каналу» сообщила бабушка малыша, которого обследуют врачи. Мальчик только начал ходить в группу и сразу вызвал раздражение педагога. Родные ребенка сами увидели момент удара. ««Избиение было заранее спланировано воспитателем. Маме было сказано, что в группу она зайдёт, но после того, когда воспитатель даст знак охраннику, что маму можно пропустить, если ребёнок начнёт капризничать», — сказала женщина.

Заведующая детского сада №310 города Челябинска сообщила «ФедералПресс» , что с воспитателя в тот же день взяли объяснительную и уволили. «Это недопустимый случай. Воспитатель проработала у нас 1,5 месяца, у нее стаж 10 лет воспитательской деятельности. Характеристика у неевсегда была хорошая», — рассказала заведующая Анна Балыкова. Она подчеркнула, что с остальным коллективом провели профилактические беседы и инструктажи. В группе, которую посещал малыш, пока будет работать один педагог.