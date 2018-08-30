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В Челябинске воспитатель детского сада ударила ребенка
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В Челябинске воспитатель детского сада ударила ребенка 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Воспитатель детского сада ударила по голове трехлетнего ребенка. Об этом «31 каналу» сообщила бабушка малыша, которого обследуют врачи. Мальчик только начал ходить в группу и сразу вызвал раздражение педагога. Родные ребенка сами увидели момент удара. ««Избиение было заранее спланировано воспитателем. Маме было сказано, что в группу она зайдёт, но после того, когда воспитатель даст знак охраннику, что маму можно пропустить, если ребёнок начнёт капризничать», — сказала женщина.
Заведующая детского сада №310 города Челябинска сообщила «ФедералПресс», что с воспитателя в тот же день взяли объяснительную и уволили. «Это недопустимый случай. Воспитатель проработала у нас 1,5 месяца, у нее стаж 10 лет воспитательской деятельности. Характеристика у неевсегда была хорошая», — рассказала заведующая Анна Балыкова. Она подчеркнула, что с остальным коллективом провели профилактические беседы и инструктажи. В группе, которую посещал малыш, пока будет работать один педагог.
Также заведующая предложила родителям пострадавшего ребенка перейти в другой филиал, чтобы сменить обстановку. Однако бабушка малыша заявила, что они уже обратились в полицию и к медикам — у мальчика подозревают закрытую черепно-мозговую травму. Ему предстоит пройти обследование. В МВД тоже подтвердили факт подачи заявления от родственников пострадавшего. Кроме того, они обратились в Генеральную прокуратуру России и к уполномоченным по правам ребёнка федерального и регионального уровня.
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