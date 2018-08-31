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Новосибирский врач занялся бесплатными консультациями детей в свой отпуск
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Новосибирский врач занялся бесплатными консультациями детей в свой отпуск 

Letidor.ru + ещё 2 52 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Лучший врач области в свой отпуск бесплатно лечит детей.
Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии, врач-хирург Михаил Колыбелкин свои последние отпуска проводит в командировках, в которых бесплатно осматривает и лечит детей. Почти каждый год он ездит по городам России и мира, чтобы обследовать маленьких пациентов, которым требуются сложные операции на лице. К слову, в этом году он получил звание лучшего врача Новосибирской области.
Раньше каждый отпуск тратил [на такие командировки], а сейчас — через раз. Бывает, что отпуск не попадает на эту акцию, и я тогда без содержания еду — пишу заявление на работе,
— передает «НГС. Новости» слова хирурга.
Колыбелкин уточнил, что в командировках ему оплачивают проезд и питание, но не лечение и осмотр детей.
На днях хирург ушел в очередной отпуск, во время которого консультировал маленьких пациентов из алтайских сел. На консультацию к нему пришли около 20 детей, половине из которых сделали операции врачи Минска и Иркутска. К слову, коллеги Михаила тоже работали бесплатно.
Фото: shutterstock.com
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