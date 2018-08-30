В городском лагере ЦСПСиД «Измайлово» прошел отчетный концерт

Воспитанники летнего лагеря «Московской смены» при Центре социальной помощи семье и детям «Измайлово» состоялся отчетный концерт «Мы все таланты».

Почти месяц детвора, посещающая гольяновский филиал, готовилась к итоговому концерту, проявляя все свои творческие способности. Дети старались соответствовать названию программы «Мы все таланты» и перевоплощалась в различные предметы багажа и капризную даму. Они пели песни про душещипательные истории из жизни насекомых и веселую летнюю жизнь в лагере. Танцевали как волшебные куклы и исполняли многое другое…

Зрители тепло и радушно приняли театральную постановку «Дама сдавала в багаж» и песни «В траве сидел кузнечик» и «Лето», танец «Куклы» и другие не менее талантливые номера, которые ребята репетировали с большим энтузиазмом.