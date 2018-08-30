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В городском лагере ЦСПСиД «Измайлово» прошел отчетный концерт
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В городском лагере ЦСПСиД «Измайлово» прошел отчетный концерт 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Воспитанники летнего лагеря «Московской смены» при Центре социальной помощи семье и детям «Измайлово» состоялся отчетный концерт «Мы все таланты».
Почти месяц детвора, посещающая гольяновский филиал, готовилась к итоговому концерту, проявляя все свои творческие способности. Дети старались соответствовать названию программы «Мы все таланты» и перевоплощалась в различные предметы багажа и капризную даму. Они пели песни про душещипательные истории из жизни насекомых и веселую летнюю жизнь в лагере. Танцевали как волшебные куклы и исполняли многое другое…
Зрители тепло и радушно приняли театральную постановку «Дама сдавала в багаж» и песни «В траве сидел кузнечик» и «Лето», танец «Куклы» и другие не менее талантливые номера, которые ребята репетировали с большим энтузиазмом.
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