В Наро-Фоминске сотрудники патрульно-постовой службы провели акцию «Знакомство с полицией»

В преддверии празднования Дня образования патрульно-постовой службы МВД России и начала нового учебного года сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу провели акцию «Знакомство с полицией» для детей и детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, воспитанников социально-реабилитационного центра «Надежда».

В ходе встречи сотрудники полиции рассказали детям о важности профессии сотрудника патрульно-постовой службы, ведь именно они первыми выезжают на вызовы, чтобы оказать помощь людям, попавшим в беду, также патрулируют на улицах города, обеспечивая безопасность гражданам. Затем стражи порядка объяснили и продемонстрировали маленьким жителям оружие и спецсредства, состоящие на вооружении в полиции, объяснили, в каких случаях сотрудникам полиции необходимо использовать специальные средства, физическую силу.

Заключительной частью мероприятия стал показ служебного автомобиля. Дети с большим интересом изучали автомобиль, им предоставилась возможность включить звуковую сирену.

Дети поделились впечатлениями об открытом уроке, признавшись, что встреча была увлекательной, они узнали много важной информации.

В завершение акции сотрудники полиции подарили детям фрукты, пожелали ребятам легкой учебы и хороших отметок в новом учебном году.