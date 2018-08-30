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В Наро-Фоминске сотрудники патрульно-постовой службы провели акцию «Знакомство с полицией»
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В Наро-Фоминске сотрудники патрульно-постовой службы провели акцию «Знакомство с полицией» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В преддверии празднования Дня образования патрульно-постовой службы МВД России и начала нового учебного года сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу провели акцию «Знакомство с полицией» для детей и детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, воспитанников социально-реабилитационного центра «Надежда».
В ходе встречи сотрудники полиции рассказали детям о важности профессии сотрудника патрульно-постовой службы, ведь именно они первыми выезжают на вызовы, чтобы оказать помощь людям, попавшим в беду, также патрулируют на улицах города, обеспечивая безопасность гражданам. Затем стражи порядка объяснили и продемонстрировали маленьким жителям оружие и спецсредства, состоящие на вооружении в полиции, объяснили, в каких случаях сотрудникам полиции необходимо использовать специальные средства, физическую силу.
Заключительной частью мероприятия стал показ служебного автомобиля. Дети с большим интересом изучали автомобиль, им предоставилась возможность включить звуковую сирену.
Дети поделились впечатлениями об открытом уроке, признавшись, что встреча была увлекательной, они узнали много важной информации.
В завершение акции сотрудники полиции подарили детям фрукты, пожелали ребятам легкой учебы и хороших отметок в новом учебном году.
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