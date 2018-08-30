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Патрульные полицейские Петербурга и Ленобласти провели занятия с детьми и подростками
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Патрульные полицейские Петербурга и Ленобласти провели занятия с детьми и подростками 

Ivyborg.ru 49 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
В преддверии Дня патрульно-постовой службы полиции организованы мероприятия для воспитанников детских учреждений Петербурга и Ленинградской области.
Как сообщили ivbg.ru в пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, сегодня, 30 августа в преддверии Дня образования патрульно-постовой службы сотрудниками полиции Санкт-Петербурга и ЛО организованы мероприятия для детей и подростков в лечебных учреждениях и детских домах. Полицейские в развлекательной форме рассказывали ребятам о работе подразделений органов внутренних дел, в том числе патрульно-постовой службы.
В Кировском районе Петербурга полицейские посетили Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Были проведены беседы о личной и общественной безопасности, а с администрацией центра обсуждены вопросы о шефской помощи воспитанникам.
А Бокситогорском районе ЛО сотрудники посетили ресурсный центр по содействию семейного устройства, в котором провели занятия в игровой форме и рассказали о правилах безопасного поведения.
Также сотрудниками УМВД РФ по Выборгскому району СПБ с детьми из центров содействия семейному воспитанию прошли тематические занятия.
Подобные мероприятия прошли и в других районах нашего региона.
Всем детям вручили памятки о правилах личной и общественной безопасности.
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