Патрульные полицейские Петербурга и Ленобласти провели занятия с детьми и подростками

В преддверии Дня патрульно-постовой службы полиции организованы мероприятия для воспитанников детских учреждений Петербурга и Ленинградской области.

Как сообщили ivbg.ru в пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, сегодня, 30 августа в преддверии Дня образования патрульно-постовой службы сотрудниками полиции Санкт-Петербурга и ЛО организованы мероприятия для детей и подростков в лечебных учреждениях и детских домах. Полицейские в развлекательной форме рассказывали ребятам о работе подразделений органов внутренних дел , в том числе патрульно-постовой службы.

В Кировском районе Петербурга полицейские посетили Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Были проведены беседы о личной и общественной безопасности, а с администрацией центра обсуждены вопросы о шефской помощи воспитанникам.

А Бокситогорском районе ЛО сотрудники посетили ресурсный центр по содействию семейного устройства, в котором провели занятия в игровой форме и рассказали о правилах безопасного поведения.

Также сотрудниками УМВД РФ по Выборгскому району СПБ с детьми из центров содействия семейному воспитанию прошли тематические занятия.

Подобные мероприятия прошли и в других районах нашего региона.

Всем детям вручили памятки о правилах личной и общественной безопасности.