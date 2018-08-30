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В Орловской области в преддверии дня сотрудника патрульно-постовой службы полиции полицейские навестили детей в Научно-клиническом многопрофильном центре
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В Орловской области в преддверии дня сотрудника патрульно-постовой службы полиции полицейские навестили детей в Научно-клиническом многопрофильном центре 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 47 минут назад
Юных жителей региона, которые находятся на лечении в Научно-клиническом многопрофильном центре имени Зои Круглой навестили сотрудники Отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых областного УМВД, Культурного центра и патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Орлу
Полицейские пообщались с детьми и их родителями на темы личной и общественной безопасности, рассказали о своей службе и ответили на вопросы ребят о работе в полиции. Также детям и взрослым вручили красочно оформленные листовки, которые напомнят, как избежать тех или иных неприятностей на дорогах, в интернете и реальной жизни.
Затем ребята стали участниками красочного праздника, организованного для них полицейскими. Они участвовали в конкурсах, танцевали, сделали общее фото на память. Дети поблагодарили сотрудников полиции за визит, отметив, что он скрасил их времяпрепровождения в больнице. В завершении мероприятия сотрудники областного и городского УМВД порадовали ребят сладкими презентами, пожелали скорейшего выздоровления и хороших отметок в новом учебном году.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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