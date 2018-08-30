В Ярославле начальник УМВД поздравил воспитанников детского дома

В Ярославле начальник УМВД Андрей Липилин поздравил воспитанников детского дома музыкально-художественного воспитания №5 имени Н. Н. Винокуровой с наступающим учебным годом.

Он вручил детям подарки от управления — конструкторы и подростковые велосипеды. Сейчас в этом учреждении находятся 33 ребенка разного возраста. УВМД России по Ярославской области шефствует ним уже много лет.

«Полицейские и дети часто совместно проводят различные праздничные мероприятия. Для гостей провели экскурсию по детскому дому. Дети с большим интересом общались с главным полицейским региона, рассказали как они живут, показали жилые комнаты и игровую зону», — сообщили в пресс-службе ведомства.