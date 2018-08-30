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Специалисты КЦ «Феникс» провели серию дворовых игр для детей из Хорошево-Мневников
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Специалисты КЦ «Феникс» провели серию дворовых игр для детей из Хорошево-Мневников 

Управа района Хорошево-Мневники 32 минуты назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Специалисты Культурного центра «Феникс» Хорошево-Мневников с 20 августа по 30 августа провели программу «Выходи во двор, поиграем!».
— Наши сотрудники приходили на детские площадки района, чтобы провести ряд уличных подвижных игр, направленных на создание активного досуга для детей и их родителей, а также рассказать жителям о культурном центре и его деятельности. В таких мероприятиях важно, что взрослые активно поддерживают детей, а ребята все делают с еще большим удовольствием, чувствуя их поддержку, — рассказали в пресс-службе учреждения.
Дети вместе с ведущими бегали по волшебному тоннелю, устраивали бои на японских мячах-тямбарах, соревновались в «Вышибалы» и «Горячую картошку», танцевали и играли в мяч. (ео)
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