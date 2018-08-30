В Орле полицейские и члены аппарата Уполномоченного по правам ребенка посетили ребят из Областного реабилитационного центра для детей с ограниченными…

Накануне нового учебного года, представителям младшего поколения еще раз напомнили о том, как важно соблюдать правила личной и общественной безопасности. Гости рассказали ребятам о правилах дорожного движения, которые необходимо соблюдать юным пешеходам, о том, как избежать неприятностей, пребывая в сети Интернет и, конечно, как сделать безопасной реальную жизнь.

Чтобы дети лучше усваивали информацию, встреча проходила в игровой форме — ребята принимали участие в веселых конкурсах и познавательных викторинах.

Особой частью встречи стали беседы о службе в полиции. Воспитанники реабилитационного центра задавали гостям вопросы о деятельности полицейских, особенностях работы в разных подразделениях, сложностях, встречающихся в работе.

В завершение мероприятия детям и взрослым вручили памятки с советами по безопасности, с которыми можно еще раз ознакомиться на досуге, чтобы лучше усвоить полезную информацию. Ребята поблагодарили гостей за визит, а те, в свою очередь, пожелали всем успешного и безопасного учебного года.