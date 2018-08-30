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В Орле полицейские и члены аппарата Уполномоченного по правам ребенка посетили ребят из Областного реабилитационного центра для детей с ограниченными…
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В Орле полицейские и члены аппарата Уполномоченного по правам ребенка посетили ребят из Областного реабилитационного центра для детей с ограниченными… 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 32 минуты назад
Накануне нового учебного года, представителям младшего поколения еще раз напомнили о том, как важно соблюдать правила личной и общественной безопасности. Гости рассказали ребятам о правилах дорожного движения, которые необходимо соблюдать юным пешеходам, о том, как избежать неприятностей, пребывая в сети Интернет и, конечно, как сделать безопасной реальную жизнь.
Чтобы дети лучше усваивали информацию, встреча проходила в игровой форме — ребята принимали участие в веселых конкурсах и познавательных викторинах.
Особой частью встречи стали беседы о службе в полиции. Воспитанники реабилитационного центра задавали гостям вопросы о деятельности полицейских, особенностях работы в разных подразделениях, сложностях, встречающихся в работе.
В завершение мероприятия детям и взрослым вручили памятки с советами по безопасности, с которыми можно еще раз ознакомиться на досуге, чтобы лучше усвоить полезную информацию. Ребята поблагодарили гостей за визит, а те, в свою очередь, пожелали всем успешного и безопасного учебного года.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Орловской области в преддверии дня сотрудника патрульно-постовой службы полиции полицейские навестили детей в Научно-клиническом многопрофильном центре В Наро-Фоминске сотрудники патрульно-постовой службы провели акцию «Знакомство с полицией» Сотрудники МУ МВД Росии «Мытищинское» провели беседу с детьми из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
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