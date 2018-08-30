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Дамаск обвинил «Белые каски» в похищении 44 детей для инсценировки химатаки
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Дамаск обвинил «Белые каски» в похищении 44 детей для инсценировки химатаки
РИА Новости
15 минут назад
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РИА Новости
МУАЛЛЕМ: «БЕЛЫЕ КАСКИ» ПОХИТИЛИ 44 РЕБЕНКА, ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ В ИНСЦЕНИРОВКЕ ХИМАТАКИ В ИДЛИБЕ
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