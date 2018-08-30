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Документы для записи в студии начали принимать во Дворце творчества Южнопортового
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Документы для записи в студии начали принимать во Дворце творчества Южнопортового 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
Документы, подтверждающие желание родителей записать своих детей в студии Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара, начали принимать в отделении района Южнопортовый.
Такой информацией поделились в администрации учреждения.
— С 30 августа принести документы и написать заявление о приеме можно с понедельника по четверг с 10.00 до 19.00, в пятницу с 10.00 до 18.00 и в субботу с 10.00 до 15.00, — сообщили в администрации.
Напомним, отделение Дворца творчества в Южнопортовом находится по адресу: улица Трофимова, дом 15А. (ео)
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