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Шок недели: под Москвой мальчик впал в кому после обрезания на дому
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Шок недели: под Москвой мальчик впал в кому после обрезания на дому 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Восток — дело тонкое, особенно если оно касается обрезания. Тем не менее семья из Таджикистана, проживающая в новомосковском поселке Десеновское, сработала неосмотрительно.
Пара, проповедующая ислам, пригласила на дом специалиста, которого им порекомендовали знакомые. Для того чтобы ребенок не почувствовал боли при отрезании крайней плоти, человек, называющий себя хирургом, сделал анестезию. После укола у двухлетнего мальчика начались судороги и развился анафилактический шок.
Чтобы спасти жизнь ребенку, его в состоянии комы доставили на вертолете в городскую клиническую больницу. Там малыша удалось привести в сознание.
Сейчас состояние мальчика контролируют врачи, а вот самого «семейного доктора» контролируют уже совсем другие государственные службы. По данному факту в Следственном комитете началась проверка. Кроме всего прочего, предстоит выяснить, было ли вообще у человека, выполнившего несколько операций по обрезанию, какое-либо медицинское образование. Или соответствующую лицензию на медпрактику ему Аллах выдавал?
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №33-2018 под заголовком «Жизнь ребенка едва не обрезали».
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