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Праздник в каждый двор: «Планета молодых» устроила детское мероприятие
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Праздник в каждый двор: «Планета молодых» устроила детское мероприятие 

Управа района Нагатинский затон + ещё 1 2 часа назад
Фото: Нагатинский затон
Сотрудники «Планеты молодых» провели детский праздник возле жилого дома по адресу: улица Затонная, дом 13 в среду, 29 августа.
Ребята сыграли в подвижные игры, посоревновались друг с другом на веселых стартах и конкурсах.
— Дети из этого дома и раньше ходили на наши дворовые праздники, но теперь им стало еще удобнее в них участвовать, — поделилась с редактором газеты «Нагатинский затон» начальник по досуговой работе «Планеты молодых» Наталия Коршунова. Так что они позвали своих друзей, которые еще не знали о мероприятии. В общем, детворы было много, но сил аниматоров хватило на всех.
Детские праздники «Планеты молодых» приходят по очереди во дворы жилых домов. Следующий пройдет 30 августа на Судостроительной улице, 8 в 18:30.
Фото: официальная страница «Планеты молодых».
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