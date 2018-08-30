Праздник в каждый двор: «Планета молодых» устроила детское мероприятие

Сотрудники «Планеты молодых» провели детский праздник возле жилого дома по адресу: улица Затонная, дом 13 в среду, 29 августа.

Ребята сыграли в подвижные игры, посоревновались друг с другом на веселых стартах и конкурсах.

— Дети из этого дома и раньше ходили на наши дворовые праздники, но теперь им стало еще удобнее в них участвовать, — поделилась с редактором газеты «Нагатинский затон» начальник по досуговой работе «Планеты молодых» Наталия Коршунова. Так что они позвали своих друзей, которые еще не знали о мероприятии. В общем, детворы было много, но сил аниматоров хватило на всех.

Детские праздники «Планеты молодых» приходят по очереди во дворы жилых домов. Следующий пройдет 30 августа на Судостроительной улице, 8 в 18:30.

Фото: официальная страница «Планеты молодых».