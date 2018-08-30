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В библиотеке на улице Лавочкина отметят День знаний развлекательной программой
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В библиотеке на улице Лавочкина отметят День знаний развлекательной программой 

Управа района Головинский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
Библиотека № 45 на улице Лавочкина приглашает юных читателей посетить развлекательную программу «Путешествие в Школляндию». Как рассказала заведующая учреждением Елена Чичканова, вместе с веселой феей Знаний ребята отправятся в увлекательное и полное неожиданностей путешествие.
— По дороге юные гости остановятся на станциях «Лингвистическая», «Сказочная», «Географическая», «Математическая», «Учительская» и «Дружная». На каждой станции детей ждут веселые конкурсы, игры, задания и викторины, в которых они покажут свои знания, эрудицию, смекалку и мастерство, — уточнила Елена Чичканова.
Начало мероприятия в 10.30 по адресу улица Лавочкина, дом 16, корпус 2. Вход свободный. Мероприятие рассчитано на детей от 7 до 14 лет. (ео)
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