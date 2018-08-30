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Курские полицейские вручили детям «коробки храбрости»
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Курские полицейские вручили детям «коробки храбрости» 

КурскТВ 1 час назад
Маленьким курянам, которым не посчастливилось оказаться на больничной койке, по самым различным причинам, в преддверии Дня Знаний, стражи порядка вручили подарочные наборы. «Коробки храбрости», так назвали акцию полицейские. В качестве презентов обычно служат канцелярские принадлежности и игрушки.
Помимо подарков правоохранители рассказали детям о своей службе о необходимости соблюдать законы. Лично пообщались с ребятами, справились об их здоровье. Кульминацией посещения больниц стали выставки обмундирования современных стражей порядка. Экипировку детвора примеряла и изучала с особым рвением.
В целом, от акции остались довольны и сами полицейские и дети. А, как известно: положительные эмоции всегда положительно сказываются и на состоянии организма.
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