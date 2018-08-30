Курские полицейские вручили детям «коробки храбрости»

Маленьким курянам, которым не посчастливилось оказаться на больничной койке, по самым различным причинам, в преддверии Дня Знаний, стражи порядка вручили подарочные наборы. «Коробки храбрости», так назвали акцию полицейские. В качестве презентов обычно служат канцелярские принадлежности и игрушки.

Помимо подарков правоохранители рассказали детям о своей службе о необходимости соблюдать законы. Лично пообщались с ребятами, справились об их здоровье. Кульминацией посещения больниц стали выставки обмундирования современных стражей порядка. Экипировку детвора примеряла и изучала с особым рвением.

В целом, от акции остались довольны и сами полицейские и дети. А, как известно: положительные эмоции всегда положительно сказываются и на состоянии организма.