В детскую школу искусств в Балашихе начался отбор участников

К прослушиванию в детскую школу искусств в Балашихе дети готовились днями и ночами. И это неудивительно, ведь выбирает заведение самых лучших.

Софии Морозовой всего 10 лет, но держится она на сцене уже как профессионал. Два года вокала и театрального мастерства. Надеются, что потраченное время и усилие — даст свои плоды.

«К сегодняшнему дню я готовилась, я каждый день распевалась с родителями. Подготавливала стих, учила. Вставала перед зеркалом, пела, то есть как бы сама с собой, так сказать», — сказала София Морозова, участница кастинга.

Конкурс в школу искусств высокий. Прослушиваются дети разных возрастов. Самой младшей — 5, старшей — 16. Все хотят показать и доказать — они смогут быть хорошими артистами.

«Прослушивания и вообще вступительные экзамены — это такое специфическое мероприятие, в котором ты не смотришь, что сейчас умеет ребенок, а стараешься посмотреть на перспективу, что он может. То есть, может быть, он сейчас застеснялся, я тоже в детстве была очень стеснительная. И, наверное, никто и не верил, что я стану оперной певицей и руководителем отделения «Музыкальный театр»», — сказала Ксения Гирина, руководитель театрального отделения ДШИ № 1 им. Г. В. Свиридова.

Вокал, сольфеджио, хореография и актерское мастерство — это малая толика того, что ждет студентов. За сезон ребята готовят, как минимум, три спектакля и покажут их в апреле на отчетном концерте. Что касается нового пополнения, несмотря на ошибки, все поступающие прошли испытания.