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Плюшевый мишка в подарок: в Ярославском перинатальном центре родился юбилейный 30-тысячный малыш
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Плюшевый мишка в подарок: в Ярославском перинатальном центре родился юбилейный 30-тысячный малыш 

76.ru + ещё 1 47 минут назад
Фото: 76.ru
Долгожданная дочь родилась в семье из Углича
30 августа стало особенным днём для ярославского перинатального центра — здесь с момента открытия появился на свет 30-тысячный ребёнок. Малышка весом 3 килограмма 600 грамма и ростом 52 сантиметра родилась вчера в 9:37. Долгожданная дочь появилась у Ирины и Андрея Васильевых из Углича.
В семье есть старший ребёнок
— У нас уже есть старшая дочка, ей 15 лет, и мы долго шли к этому моменту — рождению второго ребенка, — сказала Ирина Васильева. — В перинатальный центр я попала по направлению, проходила здесь обследование. Спасибо всему персоналу за их работу. Для родителей новость о том, что их дочь стала юбилейной, была неожиданной.
Семью с этим событием приехали поздравить заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев, директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев и руководитель медучреждения Сергей Кирдянов. Маме подарили цветы, сертификат, подтверждающий, что её дочь — 30-тысячный ребёнок и большого мягкого белого медведя.
Маме подарили цветы и большого мягкого медведя.
Перинатальный центра открылся в июле 2012 года. С этого времени врачи центра помогли многим мамам и детям, в том числе родившимся совсем крохотными: пять историй о спасении детей, родившихся недоношенными.
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