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В преддверии Дня знаний сотрудники рязанской полиции напомнили детям и подросткам о правилах безопасности
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В преддверии Дня знаний сотрудники рязанской полиции напомнили детям и подросткам о правилах безопасности 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
В преддверии Дня знаний в рамках профилактических мероприятий, посвященных детской безопасности, сотрудники подразделений участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Рязанской области в каждом районе города Рязани напомнили ребятам о мерах предосторожности, в том числе поделились полезной информацией с маленькими пациентами Областной детской клинической больницы имени Н. В. Дмитриевой и Рязанского областного кожно-венерологического диспансера.
Полицейские рассказали детям о том, как избежать неприятных ситуаций, которые могут ожидать невнимательных ребят на улице и дома. Стражи правопорядка напомнили ребятам о правилах безопасного поведения и объяснили мальчишкам и девчонкам почему не стоит открывать дверь тому, кого не знаешь, садиться к незнакомцам в машину, снимать селфи в таких опасных местах как крыши домов, железнодорожные пути и дороги.
Кроме того, полицейские вместе с детьми вспомнили правила безопасного перехода проезжей части и правила безопасного поведения дома и на улице.
Дети с большим интересом слушали полицейских, задавали интересующие их вопросы, на которые стражи правопорядка подробно и развернуто отвечали.
В завершение мероприятия сотрудники отдела УУП и ПДН раздали юным слушателям памятки с полезной информацией о том, как не попасть в беду. Мальчишки и девчонки поблагодарили полицейских за заботу и пообещали беречь себя и своих близких.
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