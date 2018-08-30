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В Тольятти сотрудники полиции провели профилактическое мероприятие для детей из подшефного социального учреждения
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В Тольятти сотрудники полиции провели профилактическое мероприятие для детей из подшефного социального учреждения 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
2 сентября свой 95-й день рождения отмечает патрульно­-постовая служба. В преддверии праздника провели встречу с воспитанниками центра помощи для детей, оставшихся без попечения родителей.
Правоохранители рассказали ребятам о задачах полицейских, об интересных случаях при несении службы, о ветеранах и подвигах, совершенных сотрудниками ОВД. Детям напомнили об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за совершение правонарушений, рассказали о правах и обязанностях несовершеннолетних, о правилах безопасного поведения на улицах, дав ряд советов о том, как не стать жертвой преступления и ответила на интересующие вопросы. Кроме того, были затронуты вопросы поведения в школе и общественных местах, уважительного отношения школьников к учителям и сверстникам, неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.
В ходе встречи ребята активно включались в обсуждение всех тем, задавали много различных вопросов, на которые сотрудники полиции предоставили исчерпывающие ответы.
В завершение профилактической беседы гости дали ребятам наставления, как уберечь себя от вредных привычек и посоветовали как можно больше заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.
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