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Полицейские МУ МВД России «Одинцовское» провели встречу с детьми
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Полицейские МУ МВД России «Одинцовское» провели встречу с детьми 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В рамках Всероссийской акции «Знакомство с полицией», проходящей в канун празднования Дня образования патрульно-постовой службы МВД России, сотрудники полиции МУ МВД России «Одинцовское» встретились с подростками в педиатрическом отделении лечебного учреждения в г.п. Одинцово. Цель мероприятия — знакомство ребят с профессией полицейского, правовое информирование детей. В ходе встречи полицейские рассказали об особенностях и значимости работы патрульно-постовой службы. Именно они выезжают первыми на вызовы, обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан. Сотрудники полиции напомнили детям нормы административного и уголовного законодательства Российской Федерации, рассказали об ответственности за их нарушения и вручили ребятам памятки о соблюдении безопасности в сети Интернет. В завершение встречи стражи порядка пожелали детям скорейшего выздоровления и хорошего настроения.
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