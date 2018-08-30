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Языковыми квестами отметят День знаний в Гончаровском парке
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Языковыми квестами отметят День знаний в Гончаровском парке 

Управа Бутырского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
В рамках мероприятия для участников пройдут языковые квесты. Всех желающих ждут на главной сцене парка в 13.00.
— Праздничная программа начнется с квеста для детей в возрасте от 5 до 10 лет под названием «Путешествие в волшебный мир английского языка». Для детей в возрасте от 11 до 16 лет аналогичный квест пройдет в 15.00. В 17.00 для детей старше 15 лет проведут квест «Испанский язык через культуру испаноязычного мира», — сообщила PR-менеджер парка Светлана Мурси.
Участие в квестах бесплатное, но необходимо предварительно зарегистрироваться, позвонив по телефону 8 (800) 200-51-45. Количество мест ограничено.
Напомним, адрес Гончаровского парка — ул. Руставели, вл. 7. (ео)
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