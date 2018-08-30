Языковыми квестами отметят День знаний в Гончаровском парке

В рамках мероприятия для участников пройдут языковые квесты. Всех желающих ждут на главной сцене парка в 13.00.

— Праздничная программа начнется с квеста для детей в возрасте от 5 до 10 лет под названием «Путешествие в волшебный мир английского языка». Для детей в возрасте от 11 до 16 лет аналогичный квест пройдет в 15.00. В 17.00 для детей старше 15 лет проведут квест «Испанский язык через культуру испаноязычного мира», — сообщила PR-менеджер парка Светлана Мурси.

Участие в квестах бесплатное, но необходимо предварительно зарегистрироваться, позвонив по телефону 8 (800) 200-51-45. Количество мест ограничено.

Напомним, адрес Гончаровского парка — ул. Руставели, вл. 7. (ео)