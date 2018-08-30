Урок по биологии на английском языке для детей пройдет в Библиотеке иностранной литературы

Во Всероссийской библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино для детей от шести до 12 лет 3 сентября проведут урок по биологии на английском языке.

— В этот раз приглашенные преподаватели затронут тему анатомии человека. Ребята смогут освоить новые слова, узнать строение скелета и научиться измерять пульс и давление, — поделились в пресс-службе учреждения.

Детей ждут на познавательном мероприятии в 19:00. Занятие проведут в помещении книжного клуба при библиотеке. Само культурное учреждение расположено по адресу: улица Николоямская, дом 1. Урок будет бесплатным.