Как уберечь ребенка от инфекции в новом учебном году

Сентябрь — это не только месяц радости, дружбы и знаний для детей, но и время сомнений, страхов, опасений для родителей. После летних каникул ребенок покидает родительское гнездышко и попадает в большой коллектив. А вдруг он без маминой опеки подхватит инфекцию? И что делать, чтобы этого не случилось? Рассказывает эксперт "Вечерней Москвы" врач-инфекционист с 30-летним стажем Ирина Кузьмина

— Ирина Владимировна, как защитить ребенка от инфекционных заболеваний в первые дни посещения школы?

— Прежде всего и это главное — ребенок должен пойти в школу здоровым! Дети возвращаются после длительных каникул, за время которых многие успевают побывать других городах и даже странах. Встретившись в школе, они обмениваются с одноклассниками не только привезенными сувенирами, но и поневоле «захваченными» с собой из путешествий возбудителями инфекционных заболеваний, зачастую весьма экзотических. Больной ребенок не только является источником инфекции для окружающих, но и сам подвергается риску перекрестного заражения на фоне ослабленного болезнью иммунитета.

— Что сделать, чтобы ребенок не подхватил инфекцию?

— Не следует забывать о традиционных и всем известных методах профилактики и укрепления здоровья, таких как: закаливание, полноценное питание и сон, пребывание на воздухе и пр. Не следует избегать прививок в рамках национального календаря, который направлен на снижение заболеваемости от наиболее актуальных инфекционных заболеваний. В ближайший месяц следует позаботиться о вакцинации детей против гриппа. Еще один важный момент — давайте с собой ребенку влажные антибактериальные салфетки, чтобы он умел и не забывал ими использоваться. Не лишними будут и одноразовые носовые платочки. Соблюдение правил личной гигиены обязательны к исполнению всегда, в этот период особенно.

— Если ребенок пришел домой усталый, бледный и жалуется на плохое самочувствие, что делать? Подлечить дома два-три дня или не пропускать уроки?

— При первых симптомах заболевания, таких как заложенность носа, першение в горле, слабость, недомогание, даже без повышения температуры, следует отказаться от посещения учебного заведения и срочно обратится к врачу.