Жители Пресненского района обсудили с доверенным лицом Кумина снос детских садов 

Жители Пресненского района Москвы обсудили с членами избирательного штаба кандидата на пост мэра столицы от партии КПРФ Вадима Кумина вопросы о сносе детских садов и дома культуры, а также о точечной застройке на территории. Об этом передает Агентство «Москва».
"В этом районе снесли два детских сада и одни ясли. Их передали в частные руки, а потом снесли. Президент заявил, что в России сейчас в худшую сторону меняется демографическая ситуация. А куда направлять ребенка, если нет детского сада?", — отметила доверенное лицо кандидата Нина Останина.
Кроме того, депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Зубрилин подчеркнул, что жителей также беспокоят снос дома культуры имени Серафимовича и точечная застройка района.
Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Москвичи могут отдал голос за одного из пятерых зарегистрированных кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от «Союза горожан».