Малообеспеченные многодетные семьи в КЧР получили 1 млрд рублей соцподдержки

ЧЕРКЕССК, 30 августа. / ТАСС /. Более 1 млрд рублей направили в Карачаево-Черкесии за четыре года на поддержку малообеспеченных многодетных семей, в которых родился третий и последующий ребенок. Об этом в четверг сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на совещании, которое провел в Черкесске полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников.

Согласно региональному закону, право на эту меру соцподдержки имеют семьи, чей доход ниже прожиточного минимума. Выплаты производятся до достижения ребенком трехлетнего возраста.

"Ежемесячная денежная выплата, назначаемая на третьего или последующего ребенка, выплачивается с 2014 года, в текущем году ее размер составляет 9231 рубль, количество получателей с начала реализации указа — более 7 тыс. человек. За период 2014-2017 гг. произведено выплат в размере более 1 млрд рублей", — сказал Темрезов.

По данным министерства труда и соцразвития республики, на соответствующие выплаты в первом полугодии 2018 года направлено более 293 млн рублей.

Для улучшения демографической ситуации в республике выплачивается также региональный материнский капитал на четвертого и последующего ребенка. «339 многодетных семей в 2016 году и еще 847 многодетных семей в текущем году получили региональный материнский капитал на четвертого и последующего ребенка в размере 105 тыс. рублей. В целом на реализацию данной программы направлено 126 млн рублей, из них в текущем году — порядка 90 млн рублей», — добавил Темрезов.

Еще одна мера социальной поддержки многодетных семей в регионе — предоставление бесплатных земельных участков. Всего с 2012 года участки получили 1740 семей республики.