Программа «Московская смена» завершилась в Щербинке

Фото: ЦСО «Щербинский»

Мальчики и девочки, посещающие Отделение дневного пребывания детей и подростков филиала «Росток» Центра социального обслуживания «Щербинский», 28 августа посетили заключительное мероприятие программы «Московская смена».

— Встречу провели в столичном игровом комплексе в торговом центре. Туда приехали две группы ребят из Щербинки и поселения Московский. На встрече прозвучали поздравления с завершением программы «Московская смена». Всем ребятам вручили дипломы, — рассказала заведующая Отделением дневного пребывания детей и подростков в ЦСО «Щербинский» Ирина Зубец.

Она добавила, что во второй половине дня дети посетили «Музей Моды».