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Специалисты Морозовской детской городской клинической больницы проведут прием в Щербинке
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Специалисты Морозовской детской городской клинической больницы проведут прием в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 2 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Сотрудники Морозовской детской городской клинической больницы 11 сентября организуют прием для жителей городского округа Щербинка.
Жителей примут врачи нескольких медицинских направлений. Среди них: хирург общего, торакального и челюстно-лицевого профиля, нейрохирург, уролог-андролог, травматолог-ортопед, акушер-гинеколог детского и юношеского возрастов.
Прием состоится в детском отделении Щербинской городской больницы по адресу: город Щербинка, улица Вокзальная, дом №8.
Мероприятие пройдет с 10:00 до 15:00.
При себе необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования, свидетельство о рождении, паспорт родителя и результаты обследований, сообщили на официальной странице учреждения в социальных сетях.
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