Специалисты Морозовской детской городской клинической больницы проведут прием в Щербинке

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Сотрудники Морозовской детской городской клинической больницы 11 сентября организуют прием для жителей городского округа Щербинка.

Жителей примут врачи нескольких медицинских направлений. Среди них: хирург общего, торакального и челюстно-лицевого профиля, нейрохирург, уролог-андролог, травматолог-ортопед, акушер-гинеколог детского и юношеского возрастов.

Прием состоится в детском отделении Щербинской городской больницы по адресу: город Щербинка, улица Вокзальная, дом №8.

Мероприятие пройдет с 10:00 до 15:00.

При себе необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования, свидетельство о рождении, паспорт родителя и результаты обследований, сообщили на официальной странице учреждения в социальных сетях.