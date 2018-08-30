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В японском парке все делают роботы
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В японском парке все делают роботы 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: Huis Ten Bosch
Чем удивить ребенка, который, кажется, что все уже видел? Если вы планируете большое семейное путешествие в Японию, обязательно загляните в тематический парк Huis Ten Bosch, стилизованный под старую Голландию.
На первый взгляд человека, который хотя бы раз в жизни бывал в Европе, здесь все кажется достаточно привычным: мельница, тюльпаны, домики, похожие на пряничные, ухоженные дорожки и множество развлечений.
На территории парка раскинулось "Королевство роботов", где можно не только узнать историю развития робототехники, но и поиграть с понравившимися персонажами. Еще одной особенностью этого места является то, что здесь все делают роботы, например, готовят еду в ресторане и делают коктейли для гостей.
А еще здесь можно остановиться в Henn-na Hotel, название которого так и переводится — странный отель. В нем также работают только работы: встречают гостей, убирают номера, готовят и подают еду.
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