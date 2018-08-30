Кузнецова сообщила о начале разработки критериев для оценки эффективности органов опеки

МОСКВА, 30 августа. / ТАСС /. Уполномоченный при президенте РФ Анна Кузнецова проинформировала, что началась разработка комплексных критериев для оценки качества детства и эффективности работы органов опеки и попечительства.

"Мы на днях провели первое [межведомственное] совещание по формированию критериев качества детства в субъектах Российской Федерации. Мы уверены, что этот шаг позволит вытянуть именно комплексные показатели благополучия ребенка, поставить их во главу угла [при создании комплексных критериев оценки эффективности органов опеки]. Не сокращение детских домов, манипуляцию цифрами положить во главу угла, а комплексный показатель", — сказала она в четверг ТАСС. По ее словам, эти критерии необходимы для подготовки плана реформирования органов опеки.

Кузнецова отметила, что такой показатель эффективности работы глав регионов, как сокращение числа детских сиротских учреждений, привел к перекосу в ситуации с семейным устройством детей, оставшихся без попечения родителей. «Сегодня настало время, когда нужно изучить эффективные модели, принять системные решения: где и как, основываясь на каких принципах, органы опеки работают эффективно? А когда они работают эффективно? Большой вопрос», — сказала омбудсмен.

"Сколько детей передано в семьи? Сколько детей не вернулось в детский дом после этого шага? Никаких отдельных цифр недопустимо использовать и прикрываться статистикой. Здесь важен детальный анализ, смотреть на все цифры одновременно", — подчеркнула она.

Детский омбудсмен указала на необходимость анализировать ситуации не только в замещающих, но и в кровных семьях, в частности количество случаев изъятия детей у родных родителей.

Ранее Кузнецова неоднократно заявляла о необходимости реформировать систему органов опеки и попечительства, указывания на уклон в сферу контроля, а не оказания помощи.