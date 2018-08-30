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Центральный аппарат СК России займётся делом об избиении приёмного ребёнка в Вологде
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Центральный аппарат СК России займётся делом об избиении приёмного ребёнка в Вологде 

RT на русском 1 час назад
Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Мальчик был госпитализирован 10 августа с телесными повреждениями. Он жил в семье своей двоюродной сестры, которая также была его опекуном. В семье ещё трое детей — трёх, шести и 13 лет. По версии следствия, приёмного ребёнка регулярно избивали, но кто именно, не сообщается.
В настоящее время мальчик по-прежнему находится в больнице. Он пока не вышел из комы.
По словам Петренко, по поручению председателя СК России уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и об истязании опекаемого шестилетнего ребёнка в Вологде, а также о халатности должностных лиц управления социальной защиты населения, опеки и попечительства городской администрации переданы в центральный аппарат.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане завели дело о халатности из-за убийства ребёнка в приёмной семье.
RT на русском: последние новости
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